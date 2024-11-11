Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках. Генштаб оновив ситуацію на фронті

Агресор здійснив один ракетний удар, 70 авіаударів та 4697 обстрілів по українських позиціях і населених пунктах. Крім того, противник скинув 142 керовані авіабомби (КАБ) та використав 1538 дронів-камікадзе.

Сили оборони України зупинили ворога на декількох напрямках:

Харківський напрямок – ворог шість разів штурмував позиції українських захисників поблизу Стариці та Вовчанська.

– ворог шість разів штурмував позиції українських захисників поблизу Стариці та Вовчанська. Куп’янський напрямок – відбулося три атаки, зокрема неподалік Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю.

– відбулося три атаки, зокрема неподалік Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю. Лиманський напрямок – агресор намагався просунутися в районах Греківки, Тернів, Торського та Серебрянки.

– агресор намагався просунутися в районах Греківки, Тернів, Торського та Серебрянки. Сіверський напрямок – оборонці відбили одну атаку в районі Верхньокам’янського.

– оборонці відбили одну атаку в районі Верхньокам’янського. Краматорський напрямок – три боєзіткнення в районах Ступочок та Часового Яру.

– три боєзіткнення в районах Ступочок та Часового Яру. Торецький напрямок – 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

– 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки. Покровський напрямок – відбито 35 штурмових дій агресора в районах Миролюбівки, Григорівки, Селидового та інших.

– відбито 35 штурмових дій агресора в районах Миролюбівки, Григорівки, Селидового та інших. Курахівський напрямок – 48 атак біля Іллінки, Воздвиженки, Новодмитрівки та Катеринівки.

– 48 атак біля Іллінки, Воздвиженки, Новодмитрівки та Катеринівки. Времівський напрямок – 13 штурмів біля Трудового, Успенівки, активно залучалася авіація.

– 13 штурмів біля Трудового, Успенівки, активно залучалася авіація. Оріхівський напрямок – дві атаки неподалік Новоандріївки та Малої Токмачки, які ворогу не вдалося прорвати.

– дві атаки неподалік Новоандріївки та Малої Токмачки, які ворогу не вдалося прорвати. Придніпровський напрямок – сім штурмових дій безуспішно здійснили російські війська.

– сім штурмових дій безуспішно здійснили російські війська. Волинський та Поліський напрямки – ознак наступальних угруповань не виявлено.

– ознак наступальних угруповань не виявлено. Кордони Чернігівщини та Сумщини – ворог активно використовує артилерію з території РФ.

Триває операція в Курській області, де за минулу добу ворожа авіація здійснила 26 ударів по своїй території.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему та шість районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників.