Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках. Генштаб оновив ситуацію на фронті

Протягом минулої доби українські захисники зіткнулися з численними атаками російських військ. Зокрема, на фронті зафіксували 160 бойових зіткнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
Агресор здійснив один ракетний удар, 70 авіаударів та 4697 обстрілів по українських позиціях і населених пунктах. Крім того, противник скинув 142 керовані авіабомби (КАБ) та використав 1538 дронів-камікадзе.
Сили оборони України зупинили ворога на декількох напрямках:
Триває операція в Курській області, де за минулу добу ворожа авіація здійснила 26 ударів по своїй території.
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему та шість районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників.
За минулу добу втрати загарбників становили 1770 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 710 тисяч одиниць живої сили.
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