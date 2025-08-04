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Солдаты, танк и ракеты: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки

Понедельник 04 августа 2025 06:59
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Солдаты, танк и ракеты: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1010 солдат. Также были уничтожены танк и боевые бронированные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 августа 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1057140 (+1010) чел;
  • танков - 11069 (+1) единиц;
  • боевых бронированных машин - 23079 (+8) единиц;
  • артиллерийских систем - 31053 (+28) единицы;
  • РСЗО - 1452 единицы;
  • средства ПВО - 1203 единицы;
  • самолетов - 421 единица;
  • вертолетов - 340 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 49451 (+77) единица;
  • крылатые ракеты - 3553 (+1) единицы;
  • корабли/катера - 28 единиц;
  • подводные лодки - одна;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 57244 (+85) единицы;
  • специальная техника - 3935 единиц.

Солдаты, танк и ракеты: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки

Потери армии РФ

Напомним, что за минувшие сутки, со 2 на 3 августа, россияне потеряли в боях против Украины еще 920 солдат. Также ВСУ уничтожили 43 артсистемы, 135 единиц автотехники и 178 дронов.

Также отметим, что потери врага с начала полномасштабной войны составляют уже более 1 млн человек.

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