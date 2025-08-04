Солдаты, танк и ракеты: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки
Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1010 солдат. Также были уничтожены танк и боевые бронированные машины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 августа 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1057140 (+1010) чел;
- танков - 11069 (+1) единиц;
- боевых бронированных машин - 23079 (+8) единиц;
- артиллерийских систем - 31053 (+28) единицы;
- РСЗО - 1452 единицы;
- средства ПВО - 1203 единицы;
- самолетов - 421 единица;
- вертолетов - 340 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 49451 (+77) единица;
- крылатые ракеты - 3553 (+1) единицы;
- корабли/катера - 28 единиц;
- подводные лодки - одна;
- автомобильная техника и автоцистерны - 57244 (+85) единицы;
- специальная техника - 3935 единиц.
Потери армии РФ
Напомним, что за минувшие сутки, со 2 на 3 августа, россияне потеряли в боях против Украины еще 920 солдат. Также ВСУ уничтожили 43 артсистемы, 135 единиц автотехники и 178 дронов.
Также отметим, что потери врага с начала полномасштабной войны составляют уже более 1 млн человек.