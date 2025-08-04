Солдаты, танк и ракеты: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 1010 солдат. Также были уничтожены танк и боевые бронированные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 августа 2025 года ориентировочно составляют:

Потери армии РФ

Напомним, что за минувшие сутки, со 2 на 3 августа, россияне потеряли в боях против Украины еще 920 солдат. Также ВСУ уничтожили 43 артсистемы, 135 единиц автотехники и 178 дронов.

Также отметим, что потери врага с начала полномасштабной войны составляют уже более 1 млн человек.