Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 151 боевое столкновение. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении. Также враг активен на Кураховском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
В течение этих суток российские захватчики нанесли по территории Украины 58 авиаударов, сбросив 66 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 572 дроны-камикадзе и осуществили более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений. Силы обороны отражали наступление россиян недалеко от Старицы и Волчанска. Одна вражеская атака продолжается.
На Купянском направлении враг проводил наступательные действия, в частности, возле Синьковки, Глушковки, Лозовой и Андреевки. Тринадцать боев завершено, два - еще продолжаются.
На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших войск вблизи Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадова. К настоящему времени 14 боевых столкновений завершено, три - до сих пор продолжаются.
На Северском направлении украинские защитники отражали четыре вражеских наступательных действия в районах Верхнекаменного и Спорного.
На Краматорском направлении велось 13 боев возле Часового Яра, Предтечиного, Ивановского, Белой Горы, Иванополья и Клещиевки. В настоящее время продолжается одна атака противника.
На Торецком направлении произошло 15 боевых столкновений. Россияне штурмовали позиции наших подразделений возле Торецка и Нелиповки. Восемь столкновений завершено, семь - до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала этих суток шли 42 боя в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка и Михайловка. Силы обороны отразили 37 наступательных действий, пять - еще продолжаются.
Сегодня на этом направлении было обезврежено 332 оккупанта, из них 144 - безвозвратно. Также уничтожены танк, боевая бронированная машина "Тигр", БМ-21 "Град", один БПЛА, три автомобиля и девять единиц мототехники. К тому же, повреждены четыре танка, один миномет и десять единиц автотранспорта.
На Кураховском направлении враг 28 раз проводил наступательные действия вблизи Лисовки, Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Украинские защитники остановили 24 атаки, четыре - еще продолжаются.
На Времевском направлении противник предпринял шесть попыток вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Водяного, Константиновки и Угледара. Четыре боестолкновения завершены, два - до сих пор продолжаются.
На Ореховском направлении остановлена атака российских захватчиков недалеко от Работино.
На Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, трижды штурмуя позиции наших войск.
"На других направлениях - без особых изменений", - добавили в Генштабе.
Напомним, уже несколько месяцев Покровское направление остается самым тяжелым участком фронта.
В частности, россияне находятся на расстоянии в 11 км от Покровска. Поэтому там была объявлена принудительная эвакуация мирного населения.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на Покровском направлении россияне активно используют свое преимущество в живой силе и военной технике, в частности, артиллерию и авиацию. Каждый день там происходит более 50 боевых столкновений, а россияне теряют до 300 солдат.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление.
Как рассказал военный эксперт Алексей Гетьман, в отличие от других направлений фронта, под Покровском рельеф способствует наступательным действиям российских захватчиков.
Однако, как сообщил Сырский, ВСУ остановили продвижение российской армии возле Покровска. По его словам, за последние шесть дней на этом направлении враг не продвинулся ни на метр.
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