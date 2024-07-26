ВСУ уничтожили уже почти 16 тысяч российских артсистем: потери врага от Генштаба
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Украинские воины уничтожили в течение суток 25 июля 950 российских оккупантов. Общие потери в живой силе составили 572 300 человек. Также уничтожены 11 ББМ и 36 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 572300 (+950) человек ликвидировано;
- танков – 8320 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 16050 (+11) ед;
- артиллерийских систем – 15840 (+36) ед;
- РСЗО – 1125 ед.;
- средства ПВО – 904 ед.;
- самолетов – 361 ед;
- вертолетов – 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12683 (+73) ед;
- крылатые ракеты – 2402 ед.;
- корабли/катера - 28 ед;
- подлодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 20909 (+76) ед;
- специальная техника – 2593 ед.
Напомним, по оценкам Германии, на войне против Украины погибли или были ранены 350 тысяч российских солдат.
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