ВСУ уничтожили уже почти 16 тысяч российских артсистем: потери врага от Генштаба

Украинские воины уничтожили в течение суток 25 июля 950 российских оккупантов. Общие потери в живой силе составили 572 300 человек. Также уничтожены 11 ББМ и 36 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.24 ориентировочно составили:

Напомним, по оценкам Германии, на войне против Украины погибли или были ранены 350 тысяч российских солдат.

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