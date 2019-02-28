Найєм та Заліщук подали нові заяви про вихід з БПП

Нардепи подали заяви на ім'я Парубія

Нардепы Мустафа Найем и Светлана Залищук подали новые заявления о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы нардепов в Facebook.

Сегодня Найем и Залищук подали заявления об исключении из фракции на имя ее главы Артура Герасимова. В таком случае при исключении из фракции они сохранили бы депутатские мандаты. При подаче заявления на имя спикера парламента Андрея Парубия после исключения из фракции нардепов лишат мандатов.

Фото: заявления нардепов

Отметим, Найем объяснил свое заявление тем, что давно находится "по разные стороны ценностных баррикад" с БПП. Залищук же отметила, что депутатский мандат давал ей возможность "бороться за важные законы и важные дела".

Напомним, минувшей осенью РБК-Украина писало, что нардепы Сергей Лещенко, Светлана Залищук и Мустафа Найем готовят отдельный проект перед выборами 2019. Предполагалось, что проект будет создан в формате общественного движения и должен объединить различные группы активистов по всей Украине.