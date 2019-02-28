Найєм подав заяву про вихід з фракції БПП

Найєм вважає вихід з БПП формальністю

Народный депутат Мустафа Найем подал заявление о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его канал в Telegram.

По его словам, заявление о выходе из фракции является формальностью.

"Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", - отметил нардеп.

Найем также подчеркнул, что "эта страница перевернута".

Фото: заявление Найема

Формально нардеп просит главу фракции Артура Герасимова исключить его. Согласно регламенту Верховной рады, если фракция исключает нардепа, то мандат за ним сохраняется.

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что нардепы от "Блока Петра Порошенко", члены партии "Демальянс" Сергей Лещенко, Светлана Залищук и Мустафа Найем готовят отдельный проект перед выборами 2019. Предполагалось, что проект будет создан в формате общественного движения, а презентация была предварительно намечена на начало декабря 2018 года. Проект должен был объединить различные группы активистов по всей Украине.

В июле 2016 года Найем вошел в состав правления "Демократического альянса".