Что лучше для авто: навес, гараж или паркинг

В те дни и часы, когда авто отдыхает от своих транспортных задач, ему грозит немало опасностей. И не все из водителей догадываются, что даже проверенные места хранения на самом деле не обеспечивают ожидаемой безопасности.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.

О плюсах и минусах традиционных мест хранения автомобиля читайте в материале РБК-Украина .

Когда мы говорим об условиях хранения автомобиля, следует понимать о его защите от нескольких негативных факторов. Обычно нам хочется:

Уберечь авто от злоумышленников;

Защитить машину от непогоды;

Не создавать неудобств для сограждан и не нарушать Правил дорожного движения.

А в целом не будет преувеличением сказать, что выбирая "место жительства" для своего автомобиля, мы во многом определяем его судьбу и срок службы.

Просто неба

Вариант самый простой и доступный - оставлять машину возле дома, где вы живете, независимо, в общем дворе многоэтажки или во дворике частного сектора;

Преимущества:

- Это удобно. Машина, запаркованная у подъезда, всегда под рукой. Утром и вечером не придется шагать куда-то по скользким тротуарам, грязным лужам и темным переулкам;

- Бесплатно;

- Легко контролировать. Машину, которая всегда возле дома, можно просто увидеть из окна и убедиться: с ней все в порядке;

- На открытом воздухе машина меньше всего подвержена коррозии: лучше проветриваются и быстрее просыхают закрытые полости кузова.

Недостатки

- Уязвимость перед мелкими преступниками, которые помимо краж вещей из салона и колесных колпаков порой бьют стекла и повреждают замки дверей. Полагаться на сигнализацию не стоит, потому что обычно владелец не успевает добежать от квартиры до машины;

- Отсутствие свободного места. В больших многоквартирных домах машин всегда больше, чем паркомест во дворе;

- Риск повреждения машины детьми, животными, птицами. Не надейтесь, что с вредителя удастся взыскать материальный ущерб;

- Потребность в дополнительном времени для расчистки машины от снега и льда зимой.

Вероятно, выделять в особую категорию парковки машины на платной стоянке не стоит. Плюсов здесь будет минимум - меньше случайных вредителей и меньшая вероятность стать жертвой профессиональных автоугонщиков. А что действительно важно, так это гарантия, что оплаченное вами место всегда будет свободным.

В гараже

Только на первый взгляд кажется, что это самый лучший вариант. На самом деле многое зависит от месторасположения гаража и его характеристик.

Плюсы

- Авто защищено от непогоды. А значит, лак и краска на кузове будут целее, также машину придется не так часто мыть;

- Нет риска случайных повреждений и кражи вещей из салона;

- Возможность самостоятельного обслуживания и ремонта машины.

Минусы

- Далеко от дома. Маловероятно, что гараж будет рядом с вашей многоэтажкой, но если речь идет о частном секторе, это почти идеальный вариант;

- Коррозия кузова. В гараже без хорошей вентиляции машина ржавеет более активно, чем та, которая стоит под открытым небом. Вопрос меньше касается новых автомобилей с целой антикоррозийной защитой и больше - машин возрастом более 3 - 5 лет;

- Вероятность угона не исключается: воров-профессионалов гараж не остановит. При том о факте угона водитель узнает, только посетив гараж.

Нельзя не упомянуть о подземном гараже (паркинге), дополнительные плюсы которого - расположение неподалеку от квартиры, а минусы - высокая цена.

Под навесом

Этот тип убежища для авто может быть расположен где угодно - теоретически даже во дворе многоэтажки, и в этом его дополнительное преимущество. Но и без привязки к локации навес имеет чем удивить.

Плюсы

- Наилучшие условия с точки зрения сохранности авто: идеальная вентиляция при защите от солнца и осадков. Под навесом машина хорошо проветривается, не подвергается перепадам температуры, следовательно, меньше подвергается коррозии и другим видам старения;

- Широкие возможности относительно места расположения - общий двор многоквартирного дома, частный двор, уголок платной парковки;

- Относительно небольшая цена сооружения.

Минусы

- Для надежной защиты от осадков нужна площадь крыши больше одного паркоместа;

- Отсутствует защита от злоумышленников и случайных повреждений животными.

Коротко

Если из всех вариантов убежища для авто у вас только самый дешевый вариант в виде асфальтового пятачка под окном, не унывайте: все современные машины созданы с учетом того, что они будут жить под открытым небом. А если вы хотите, чтобы машина дольше сохраняла новый вид, чаще используйте защитные средства - восковые полироли, препараты для сохранения резины и пластика, экраны от солнца.