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Жилье в Ровно рекордно подорожало. Сколько теперь стоят квартиры

Ровно, Четверг 03 июля 2025 12:06
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Жилье в Ровно рекордно подорожало. Сколько теперь стоят квартиры Что происходит на рынке недвижимости в Ровно (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Цены на недвижимость на вторичном рынке в Ровно подскочили на рекордные 10-17% в валюте, в зависимости от вида жилья. Стоимость в новостройках тоже выросла - на 8%. Сейчас Ровно входит в пятерку городов с самой дорогой недвижимостью в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Сколько стоит жилье на вторичке

Больше всего за полгода выросли цены на однокомнатные квартиры - на 17%. Теперь они стоят 50 тысяч долларов.

Двухкомнатные подорожали на 10%, сейчас их продают за 64 тысяч долларов, а стоимость трехкомнатных не изменилась, они стоят 72 тысячи долларов.

В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Ровно надо откладывать всю зарплату в течение 8 лет, на двухкомнатную - 10,3 года, трехкомнатную - 11,5 года.

Добавим, что цены на недвижимость в Ровно начали стремительно расти в прошлом году. Сейчас оно на пятом месте по самой высокой стоимости жилья в Украине, дороже только в Киеве, Львове, Ужгороде и Черновцах.

Жилье в Ровно рекордно подорожало. Сколько теперь стоят квартирыЦены на вторичном рынке Ровно (скриншот)

Какие цены в новостройках

За полгода цены в новостройках Ровно выросли на 8% в валюте. В среднем теперь "квадрат" продают за 970 долларов.

Стоимость кв. м на первичке:

  • комфорт - 880 долларов;
  • эконом - 900 долларов;
  • бизнес - 1 000 долларов;
  • премиум - 1 220 долларов.

Сейчас в продаже 58 очередей ЖК. 20 застройщиков предоставляет рассрочку, в 13 можно купить жилье по ипотечной программе "єОселя". Темпы возведения жилья в городе почти в пять раз меньше, чем в прошлом году.

Жилье в Ровно рекордно подорожало. Сколько теперь стоят квартирыЦены на первичном рынке (скриншот)

Какая стоимость аренды в городе

Стоимость аренды в городе остается относительно стабильной. За последние полгода подорожали только однокомнатные квартиры на 4%. Сейчас их сдают за 12 тысяч гривен. Столько же стоят двухкомнатные, цена на них не изменилась. Данных о трехкомнатных квартирах - нет.

В среднем на аренду квартиры в Ровно горожане тратят 55% зарплаты.

Жилье в Ровно рекордно подорожало. Сколько теперь стоят квартирыЦены на аренду квартир в Ровно (скриншот)

Ранее мы писали о том, что цены на недвижимость в Запорожье продолжают падать. За последние полгода на вторичном рынке они снизились еще на 1-3%, а на первичке - на 6%. Сейчас Запорожье входит в тройку городов с самым дешевым жильем.

Читайте также о том, что стоимость недвижимости на вторичном рынке в Днепре подскочила на 5-10% в валюте за полгода, в зависимости от вида жилья. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры.

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