Знайдена остання жертва обвалення будинку у Флориді. Кількість загиблих зросла до 98
Фото: Естель Хедайя, остання жертва обваленого будинку у Флориді (NBC 6 South Florida)
Знайдено останню жертву обвалення будинку у Флориді. Кількість загиблих зросла до 98.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC 6 South Florida.
Останньою виявленою жертвою стала Естель Хедайя. Як зазначається, тіло впізнали родичі. Дівчина шість останніх років працювала операційним директором ювелірної компанії.
Пошуково-рятувальні роботи тепер завершені.
Раніше ми повідомляли, що у Майамі рятувальники припинили пошуки жертв, загинули 97 людей.
Також, 2 липня президент США Джо Байден зустрівся з рятувальниками і сім'ями постраждалих від обвалу будинку в Майамі. Зустріч проходила три години, до неї приєдналася перша леді Джил Байден.