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Знайдена остання жертва обвалення будинку у Флориді. Кількість загиблих зросла до 98

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Маямі, Вівторок 27 липня 2021 01:11
Знайдена остання жертва обвалення будинку у Флориді. Кількість загиблих зросла до 98 Фото: Естель Хедайя, остання жертва обваленого будинку у Флориді (NBC 6 South Florida)
Автор: РБК-Україна

Знайдено останню жертву обвалення будинку у Флориді. Кількість загиблих зросла до 98.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC 6 South Florida.

Останньою виявленою жертвою стала Естель Хедайя. Як зазначається, тіло впізнали родичі. Дівчина шість останніх років працювала операційним директором ювелірної компанії.

Пошуково-рятувальні роботи тепер завершені.

Раніше ми повідомляли, що у Майамі рятувальники припинили пошуки жертв, загинули 97 людей.

Також, 2 липня президент США Джо Байден зустрівся з рятувальниками і сім'ями постраждалих від обвалу будинку в Майамі. Зустріч проходила три години, до неї приєдналася перша леді Джил Байден.

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