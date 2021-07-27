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Найдена последняя жертва обрушения дома во Флориде. Число погибших возросло до 98

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Майями, Вторник 27 июля 2021 01:11
Найдена последняя жертва обрушения дома во Флориде. Число погибших возросло до 98 Фото: Эстель Хедайя, последняя жертва обрушенного дома во Флориде (NBC 6 South Florida)
Автор: РБК-Украина

Найдена последняя жертва обрушения дома во Флориде. Число погибших возросло до 98.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC 6 South Florida.

Последней обнаруженной жертвой стала Эстель Хедайя. Как отмечается, тело опознали родственники. Девушка шесть последних лет работала операционным директором ювелирной компании.

Поисково-спасательные работы теперь завершены.

Ранее мы сообщали, что в Майами спасатели прекратили поиски жертв, погибли 97 человек.

Также, 2 июля президент США Джо Байден встретился со спасателями и семьями пострадавших от обвала дома в Майами. Встреча проходила три часа, к ней присоединилась первая леди Джил Байден.

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