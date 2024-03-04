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В ближайшем будущем французских войск в Украине не будет, - Макрон

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в интервью Novinky.cz.

"На один вопрос, который мне задали о вводе войск, я ответил, что ничто нельзя исключать. Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем. Но это означает, что мы начинаем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории", - сказал Макрон.

По его словам, участники встречи согласились с пятью сферами, где они хотели бы сделать больше:

  • киберзащита;
  • совместное производство военной техники в Украине;
  • безопасность стран, которым непосредственно угрожает российское наступление в Украине, в частности, Молдовы;
  • возможность поддержать Украину на границе с Беларусью;
  • операции по разминированию.

"Кроме того, я всегда четко определял наши рамки: мы не сражаемся против российского народа и отказываемся вступать в логику эскалации", - отметил французский президент.

Заявление Макрона об отправке войск НАТО в Украину

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.

 

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