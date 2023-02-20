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В ближайшие дни РФ планирует перебросить до 5 тысяч военных из-под Мариуполя на Угледар

Фото: Россия готовит подкрепление своей группировки в районе Угледара Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные, расположенные в Никольском районе, в течение ближайших двух дней будут переброшены непосредственно на фронт. Наиболее вероятное направление - Угледар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Общая численность расквартированных окупантов до пяти тысяч, также военная гусеничная техника. В частности танки Т62 до 20 штук", - рассказал он.

Также, по его словам, военный корпус, расположенный вдоль Азовского побережья, привелен в состояние боевой готовности.

Как сообщалось, российская армия продолжает развивать несколько наступательных направлений на востоке Украины: Угледар, Кременная и Бахмут.

Напомним, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 19 февраля отбили 7 атак врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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