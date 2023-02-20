В ближайшие дни РФ планирует перебросить до 5 тысяч военных из-под Мариуполя на Угледар

Российские военные, расположенные в Никольском районе, в течение ближайших двух дней будут переброшены непосредственно на фронт. Наиболее вероятное направление - Угледар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Общая численность расквартированных окупантов до пяти тысяч, также военная гусеничная техника. В частности танки Т62 до 20 штук", - рассказал он.

Также, по его словам, военный корпус, расположенный вдоль Азовского побережья, привелен в состояние боевой готовности.