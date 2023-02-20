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Найближчими днями РФ планує перекинути до 5 тисяч військових з-під Маріуполя на Вугледар

Фото: Росія готує підкріплення свого угруповання в районі Вугледару Донецької області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові, розміщені в Нікольському районі, протягом наближчих двох днів будуть перекинуті безпосередньо на фронт. Найбільш вірогідний напрям - Вугледар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Загальна чісельність розквартированих окупантів до п’яти тисяч, також військова гусенічна техника. Зокрема танки Т62 до 20 штук", - розповів він.

Також, за його словами, військовий корпус, розташований уздовж Азовського узбережжя привелено в стан бойовій готовності.

Як повідомлялося, російська армія продовжує розвивати кілька наступальних напрямків на сході України: Вугледар, Кремінна та Бахмут.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 19 лютого відбили 7 атак ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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