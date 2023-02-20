ВСУ отбили 7 атак в трех областях и уничтожили самолет и РСЗО россиян, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских окупантов. Наши защитники 19 февраля отбили 7 атак врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях", - отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

За прошедшие сутки вражеские обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области, Бунякино, Атинское, Стукаловка, Запсилья и Покровка - Сумской, а также Стрелка, Старица, Волчанские Хутора, Строевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Каменка, Колодязное, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Первомайское Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Васюковка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник применил армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Шахтерское, Золотая Нива, Великая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки - Запорожской.

На Херсонском направлении огневого воздействия подверглись Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков Николаевской области. Пострадали мирные люди.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Васюковка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, 7 - по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также еще 2 удара - по другим важным объектам противника.

Также наши защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет-3".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.