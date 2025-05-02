Не найближчим часом: Венс не вірить у швидке закінчення війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не вірить у швидке завершення війни РФ проти України. Це різниться з заявами, які Дональд Трампа робив ще до перемоги на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Венса, яку цитує BBC.

Він зазначив, що мета США зараз полягає у тому, щоб допомогти знайти РФ та Україні "компромісну позицію" для припинення війни.

"Тепер, коли кожна сторона знає умови миру іншої, це залежить від росіян та українців. Саме від них залежить, чи досягнуть угоди та припинять цей жорстокий, жорстокий конфлікт", - сказав Венс в інтерв'ю Fox News.

При цьому віцепрезидент США вважає, що війна не закінчить найближчим часом.

"Це нікуди не дінеться, Брете (ведучий Fox News Брет Баєр, - ред.). Це не закінчиться найближчим часом", - додав він.

Венс в інтерв'ю також захистив підхід Трампа щодо України.