Не найближчим часом: Венс не вірить у швидке закінчення війни в Україні
Віцепрезидент США Джей Ді Венс не вірить у швидке завершення війни РФ проти України. Це різниться з заявами, які Дональд Трампа робив ще до перемоги на виборах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Венса, яку цитує BBC.
Він зазначив, що мета США зараз полягає у тому, щоб допомогти знайти РФ та Україні "компромісну позицію" для припинення війни.
"Тепер, коли кожна сторона знає умови миру іншої, це залежить від росіян та українців. Саме від них залежить, чи досягнуть угоди та припинять цей жорстокий, жорстокий конфлікт", - сказав Венс в інтерв'ю Fox News.
При цьому віцепрезидент США вважає, що війна не закінчить найближчим часом.
"Це нікуди не дінеться, Брете (ведучий Fox News Брет Баєр, - ред.). Це не закінчиться найближчим часом", - додав він.
Венс в інтерв'ю також захистив підхід Трампа щодо України.
"Так, звичайно, [українці] розлючені тим, що на них було здійснено напад. Але чи будемо ми продовжувати втрачати тисячі й тисячі солдатів через кілька миль території туди чи сюди?" - заявив Венс.
Трамп хотів швидкого кінця війни
Ще до перемоги на виборах Дональд Трамп заявляв, що нібито швидко закінчить війну РФ проти України і посадить сторони за стіл переговорів.
Після повернення Трампа до Білого дому західні ЗМІ писали, що нова адміністрація хоче зробити швидкі кроки у перші 100 днів при владі і нібито готує мирний план. Проте офіційно ніякого плану не було представлено.
Нещодавно Трамп заявив, що його слова про те, що він закінчить війну за день були образними та перебільшеними. Віцепрезидент США Джей Ді Венс говорив, що адміністрація Трампа працюватиме над мирною угодою ще 100 днів.
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