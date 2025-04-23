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США хотят заключить мир между Россией и Украиной в первые 100 дней Трампа, - CNN

Среда 23 апреля 2025 22:11
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США хотят заключить мир между Россией и Украиной в первые 100 дней Трампа, - CNN Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Соединенные Штаты активно продвигают мирное соглашение между Украиной и Россией, чтобы уложиться в сроки - первые 100 дней Дональда Трампа на посту президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Один из европейских чиновников рассказал CNN, почему в США пытаются ускорить заключение мира между Украиной и Россией. По его мнению, это связано с тем, что первые сто дней Трампа на посту президента подходят к концу. И его администрация пытается достичь мира до окончания этого срока.

Об этом чиновник рассказал на фоне того, что государственный секретарь США Марко Рубио пропустил важную встречу в Лондоне, посвященную прекращению войны.

"Есть много движущихся частей, но одно понятно: чувствуется, что США активно продвигают это соглашение именно в пределах 100 дней", - отметил он.

Издание добавляет, что мирный план по завершению войны, которую сейчас продвигают американцы, предусматривает признание контроля России над Крымом. А это шаг, на который президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что не согласится.

"Трудно представить любое соглашение, в котором Крым не оставался бы в статусе, в котором находится сейчас. Но для Зеленского это, безусловно, сложно", - добавил европейский чиновник.

Поэтому мирное предложение США находится под угрозой.

Добавим, что 100-й день президентства Трампа приходится на вторник, 29 апреля.

Мирный план США

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, США подготовили свой мирный план для завершения войны в Украине из семи пунктов.

Как оказалось, он противоречит позиции Украины и, якобы предусматривает отказ от территорий и НАТО. На еще вчера президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет признавать Крым и другие оккупированные территории российскими.

Сегодня же американский президент Дональд Трамп раскритиковал заявление Зеленского по Крыму. Подробнее о реакции американского президента на заявление Зеленского, можно узнать в материале РБК-Украина.

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