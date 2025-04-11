В ближайшее время Трамп получит план миротворческой миссии в Украине, - Bloomberg

Великобритания и Франция планируют представить Дональду Трампу комплексный план послевоенных "сил успокоения" в Украине. Это должно состояться в течение нескольких недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Ранее сегодня, министр обороны Великобритании Джон Хили и его французский коллега Себастьен Лекорню заявили, что в течение следующих двух недель военные начальники хотят доработать детали того, как возглавляемая Европой "коалиция решительных" поможет обеспечить безопасность воздушного пространства, побережья и земли Украины, а также восстановить ее силы.
Они надеются, что это продемонстрирует, что Европа серьезно настроена на выделение собственных ресурсов для послевоенного будущего Украины, и убедит президента США обеспечить "защиту" в виде военно-воздушных сил, надзора за границей и разведки, заявили люди, отказавшиеся называть свои имена на условиях анонимности.
По словам Лекорню, 30 участников коалиции, в которую также входят неевропейские страны, такие как Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия, попросили ответить письменно до конца следующей недели на вопрос о том, какой вклад они готовы сделать.
Пятнадцать из них уже предложили войска, включая самолеты, военно-морские корабли и другую военную технику.
Заметим, что вчера министр обороны Латвии Андрис Спрудс во время встречи министров обороны государств "коалиции решительных" заявил, что Латвия готова быть частью "коалиции решительных" для поддержки Украины.
Напомним, что инициаторами по "коалиции решительных" выступили Великобритания и Франция. 2 марта этого года премьер Британии Кир Стармер заявил о ее создании.
Подробно о том, что такое "коалиция решительных" - читайте в материале РБК-Украина.
Заметим, что недавно в Киеве состоялась встреча представителей коалиции. Подробнее о встрече можно узнать в материале РБК-Украина.
А вчера стало известно, что уже около шести стран согласились прислать своих солдат в рамках данной миссии.
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