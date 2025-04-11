В ближайшее время Трамп получит план миротворческой миссии в Украине, - Bloomberg

Ранее сегодня, министр обороны Великобритании Джон Хили и его французский коллега Себастьен Лекорню заявили, что в течение следующих двух недель военные начальники хотят доработать детали того, как возглавляемая Европой "коалиция решительных" поможет обеспечить безопасность воздушного пространства, побережья и земли Украины, а также восстановить ее силы.

Они надеются, что это продемонстрирует, что Европа серьезно настроена на выделение собственных ресурсов для послевоенного будущего Украины, и убедит президента США обеспечить "защиту" в виде военно-воздушных сил, надзора за границей и разведки, заявили люди, отказавшиеся называть свои имена на условиях анонимности.

По словам Лекорню, 30 участников коалиции, в которую также входят неевропейские страны, такие как Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия, попросили ответить письменно до конца следующей недели на вопрос о том, какой вклад они готовы сделать.

Пятнадцать из них уже предложили войска, включая самолеты, военно-морские корабли и другую военную технику.