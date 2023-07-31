Ближайшие недели будут сложными: "Укрэнерго" обратилось к украинцам с важной просьбой

Украина должна подготовить энергосистему к зиме, поэтому украинцы должны уменьшить потребление электроэнергии во время следующего месяца, ведь на большинстве станций будут проводиться ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной энергетической компании "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" сообщили, что до начала отопительного сезона осталось 10 недель. За это время, по словам сотрудников, необходимо подготовить энергосистему к зиме по максимуму.

В компании сообщили, что в августе в ремонт пойдет наибольшее количество блоков электростанций, поэтому для энергосистемы это время будет непростым.

"Особенно тяжелыми будут ближайшие неделю-две. Но пока мы не прогнозируем отключение потребителей. Рассчитываем, что справимся с увеличенной нагрузкой на энергосистему даже в условиях уменьшенного количества блоков электростанций в работе", - пояснил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По словам "Укрэнерго", поддержать стабильную работу украинской энергосистемы может каждый.

"В первую очередь просим не перегружать сеть. Особенно в часы высокого потребления - с 16:00 до 23:00. Пожалуйста, выключайте кондиционеры и не пользуйтесь мощными электроприборами в этот промежуток времени", - отметили в компании.

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блэкаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призвали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

Чего украинцам ждать осенью в случае новых атак по энергетике – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.