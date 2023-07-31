Найближчі тижні будуть складними: "Укренерго" звернулося до українців із важливим проханням

Україна має підготувати енергосистему до зими, тому українці мають зменшити споживання електроенергії під час наступного місяця, адже на більшості станцій проводитимуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної енергетичної компанії "Укренерго"

В "Укренерго" повідомили, що до початку опалювального сезону залишилось 10 тижнів. За цей час, за словами співробітників, необхідно підготувати енергосистему до зими по максимуму.

В компанії повідомили, що в серпні в ремонт піде найбільша кількість блоків електростанцій, тож для енергосистеми цей час буде непростим.

"Особливо важкими будуть найближчі тиждень-два. Але наразі ми не прогнозуємо відключення споживачів. Розраховуємо, що справимося зі збільшеним навантаженням на енергосистему навіть в умовах зменшеної кількості блоків електростанцій в роботі", - пояснив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За словами "Укренерго", підтримати стабільну роботу української енергосистеми може кожен.

"У першу чергу просимо не перевантажувати мережу. Особливо в години високого споживання - з 16:00 до 23:00. Будь ласка, вимикайте кондиціонери та не користуйтеся потужними електроприладами у цей проміжок часу", - наголосили в компанії.

Удари РФ по енергетиці України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Загарбники намагалися спричинити блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це в Україні восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.

Чого українцям чекати восени у випадку нових атак по енергетиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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