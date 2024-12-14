Крупнейший российский производитель газа пытается снять санкции США, - СМИ

Отношения России и США достигли самого низкого уровня после холодной войны после вторжения Москвы в Украину в 2022 году, когда администрация президента Джо Байдена наложила санкции на сотни юридических и физических лиц за поддержку военных действий.

По словам одного из источников, "Новатэк" стремится восстановить отношения с Западом в ожидании окончания войны в Украине.

По словам собеседника, старший исполнительный директор и член правления компании Денис Соловьев на днях посетил Вашингтон, чтобы начать работу с американской лоббистской фирмой. Издание пишет, что "Новатэк" и лоббисты планируют обратиться к американским правительственным структурам в течение ближайших недель.

Зато помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт сообщил агентству Reuters, что Госдепартамент знал о визите "Новатэка" в Вашингтон, но предположил, что компания не достигнет значительных успехов в отношениях с администрацией Байдена.

"Сейчас не время для обычных отношений с Россией... Россия находится на штрафной площадке, и моя работа заключается в том, чтобы она оставалась там как можно дольше - конечно, до тех пор, пока продолжается незаконная война", - сказал Пайетт.