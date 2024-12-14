Крупнейший российский производитель газа пытается снять санкции США, - СМИ

Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа "Новатэк" пытается восстановить отношения с США. Его цель снятие санкций, которые были наложены ранее в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отношения России и США достигли самого низкого уровня после холодной войны после вторжения Москвы в Украину в 2022 году, когда администрация президента Джо Байдена наложила санкции на сотни юридических и физических лиц за поддержку военных действий.
По словам одного из источников, "Новатэк" стремится восстановить отношения с Западом в ожидании окончания войны в Украине.
По словам собеседника, старший исполнительный директор и член правления компании Денис Соловьев на днях посетил Вашингтон, чтобы начать работу с американской лоббистской фирмой. Издание пишет, что "Новатэк" и лоббисты планируют обратиться к американским правительственным структурам в течение ближайших недель.
Зато помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт сообщил агентству Reuters, что Госдепартамент знал о визите "Новатэка" в Вашингтон, но предположил, что компания не достигнет значительных успехов в отношениях с администрацией Байдена.
"Сейчас не время для обычных отношений с Россией... Россия находится на штрафной площадке, и моя работа заключается в том, чтобы она оставалась там как можно дольше - конечно, до тех пор, пока продолжается незаконная война", - сказал Пайетт.
Напомним, что еще в прошлом месяце США наложили санкции на российский "Газпромбанк", поскольку он усилил попытки наказать Москву за войну в Украине.
Согласно последнему указу Путина, иностранные покупатели теперь могут использовать другие банки для конвертации денег в рубли перед переводом.
Но "Газпромбанк" до сих пор остается единственным уполномоченным учреждением для осуществления платежей.
Недавно стало известно, что даже некоторые из ЕС уговаривают США смягчить санкции против российского "Газпромбанка".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.