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Найбільший російський виробник газу намагається зняти санкції США, - ЗМІ

Фото: "Новатек" намагається розморозити відносини зі США (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Найбільший російський виробник скрапленого природного газу "Новатек" намагається відновити відносини з США. Його мета зняття санкцій, які були накладені раніше цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відносини Росії та США досягли найнижчого рівня після холодної війни після вторгнення Москви в Україну у 2022 році, коли адміністрація президента Джо Байдена наклала санкції на сотні юридичних та фізичних осіб за підтримку військових дій.

За словами одного з джерел, "Новатек" прагне відновити відносини із Заходом в очікуванні закінчення війни в Україні.

За словами співрозмовника, старший виконавчий директор і член правління компанії Денис Соловйов днями відвідав Вашингтон, щоб розпочати роботу з американською лобістською фірмою. Видання пише, що "Новатек" і лобісти планують звернутися до американських урядових структур протягом найближчих тижнів.

Натомість помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт повідомив агентству Reuters, що Держдепартамент знав про візит "Новатека" до Вашингтона, але припустив, що компанія не досягне значних успіхів у відносинах з адміністрацією Байдена.

"Зараз не час для звичайних відносин з Росією... Росія перебуває на штрафному майданчику, і моя робота полягає в тому, щоб вона залишалася там якомога довше - звичайно, до тих пір, поки триває незаконна війна", - сказав Пайєтт.

 

Санкції проти газових компаній РФ

Нагадаємо, що ще минулого місяця США наклали санкції на російський "Газпромбанк", оскільки він посилив спроби покарати Москву за війну в Україні.

Згідно з останнім указом Путіна, іноземні покупці тепер можуть використовувати інші банки для конвертації грошей у рублі перед переказом.

Але "Газпромбанк" досі залишається єдиною уповноваженою установою для здійснення платежів.

Нещодавно стало відомо, що навіть дехто з ЄС вмовляє США пом’якшити санкції проти російського "Газпромбанку".

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