Найбільший російський виробник газу намагається зняти санкції США, - ЗМІ

Відносини Росії та США досягли найнижчого рівня після холодної війни після вторгнення Москви в Україну у 2022 році, коли адміністрація президента Джо Байдена наклала санкції на сотні юридичних та фізичних осіб за підтримку військових дій.

За словами одного з джерел, "Новатек" прагне відновити відносини із Заходом в очікуванні закінчення війни в Україні.

За словами співрозмовника, старший виконавчий директор і член правління компанії Денис Соловйов днями відвідав Вашингтон, щоб розпочати роботу з американською лобістською фірмою. Видання пише, що "Новатек" і лобісти планують звернутися до американських урядових структур протягом найближчих тижнів.

Натомість помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт повідомив агентству Reuters, що Держдепартамент знав про візит "Новатека" до Вашингтона, але припустив, що компанія не досягне значних успіхів у відносинах з адміністрацією Байдена.

"Зараз не час для звичайних відносин з Росією... Росія перебуває на штрафному майданчику, і моя робота полягає в тому, щоб вона залишалася там якомога довше - звичайно, до тих пір, поки триває незаконна війна", - сказав Пайєтт.