Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Крупнейший лоукостер США закрылся: что произошло с авиакомпанией и кто виноват

19:23 02.05.2026 Сб
3 мин
Из-за исчезновения крупнейшего лоукостера Америки снова поссорились американцы и республиканцы
aimg Елена Чупровская
Фото: США потеряли крупнейшую бюджетную авиакомпанию (facebook.com/spiritairlinescr)

Крупнейший лоукостер США Spirit Airlines остановил всю деятельность после того, как переговоры о госпомощи в 500 миллионов долларов от государства зашли в тупик. Тысячи работников потеряли работу.

О закрытии перевозчик объявил в социальных сетях в субботу.

Что произошло

"С большим разочарованием авиакомпания Spirit Airlines начала немедленно сворачивать свою глобальную деятельность", - говорится в заметке компании на платформе X.

Все рейсы отменены, а обслуживание клиентов больше не доступно.

Компания годами имела финансовые проблемы и дважды объявляла банкротство - в 2024 и 2025 годах.

Проваленные переговоры с Белым домом

До последнего дня существовала надежда на сделку. В пятницу президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Белый дом сделал компании "окончательное предложение".

"Я бы сказал, что мы работаем над сложной сделкой, но это одна из тех вещей, - сказал он. - Мы или ее сделаем, или нет", - заявил Трамп.

Ранее кредиторы не соглашались на условия, а правительство не имело свободных полмиллиарда долларов для прямой помощи.

Что будет с пассажирами

Несколько крупных американских авиакомпаний пообещали помочь клиентам Spirit с перебронированием.

American Airlines и Delta также планируют установить более низкие тарифы на маршрутах, где раньше летал Spirit и где был большой пассажиропоток.

Кто виноват: спор между партиями

Закрытие Spirit сразу стало поводом для политических обвинений.

Часть сенаторов-республиканцев возложила вину на сенатора Элизабет Уоррен (Демократическая партия), которая годами блокировала слияние Spirit с авиакомпанией JetBlue.

В 2024 году судья остановил сделку на 3,8 миллиарда долларов - после того, как Уоррен и администрация Джо Байдена заявили, что слияние поднимет цены и уменьшит конкуренцию на рынке.

"14 000 сотрудников Spirit, которые потеряли работу, путешественники, которые теперь будут платить более высокие тарифы, а также акционеры и владельцы долгов, которые были уничтожены, могут поблагодарить Элизабет Уоррен", - написал сенатор-республиканец от штата Огайо Берни Морено.

Демократы, в свою очередь, обвинили в закрытии рост цен на топливо из-за войны в Иране.

"Это разрушительный результат, которого можно было избежать", - написала представительница Палаты представителей от Флориды Дебби Вассерман Шульц.

По ее словам, она призвала президента Трампа помочь Spirit и сохранить тысячи рабочих мест и недорогие путешествия.

"Энергетический кризис, который он вызвал, вместо этого привел к еще большей потере рабочих мест и росту цен для экономики Флориды, которая уже переживает трудности", - сказала она.

Министр транспорта Даффи это отрицал, подчеркнув, что компания еще до иранского кризиса уже дважды объявляла банкротство.

"Spirit находился в затруднительном положении задолго до войны с Ираном, - сказал он. - Они несколько раз объявляли себя банкротами. Их модель не работала".

Тем временем мировой рынок топлива находится под давлением из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщало РБК-Украина, в Бразилии власти разрешили повысить долю этанола в бензине с 30% до 32% - чтобы сократить зависимость от импорта нефти и сдержать рост цен на заправках.

Напомним, что в Украине ситуация с ценами на топливо также обострилась. Как писало РБК-Украина, в марте 2026 года инфляция топлива достигла почти 23% в годовом измерении.

Глава финансового комитета Федерации работодателей Украины Богдан Данилишин отмечал: пока дизель дорожает, дорожает фактически все - хлеб, молоко, перевозки, стройматериалы.

