Дефицит кадров в Украине: каких специалистов критически не хватает

Сейчас в Украине наблюдается дефицит кадров по ряду профессий. В частности, критически не хватает швей, электромонтеров, слесарей-сантехников, токарей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

Например, по ее словам, на сегодняшний день есть предложения для швей - 2 тысячи вакансий. А швей, которые обратились в Центр занятости за поиском работы - у нас почти тысяча.

"Критически не хватает специалистов под заявленную потребность: швей, электромонтеров, слесарей-сантехников, токарей", - констатировала Мельник.

Больше всего, как уточнила специалист, на Едином портале представлены следующие вакансии: продавец - 17 тысяч вакансий, водитель - 9 тысяч вакансий, бухгалтер - 7 тысяч вакансий, повар - 5 тысяч вакансий.

Рынок труда в Украине

С начала полномасштабной войны во многих сферах рынка труда наблюдается дефицит кадров. Особо не хватает специалистов профессий, которые обычно считались "мужскими".

Однако работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности, а украинки активнее откликаются на такие вакансии и проходят переквалификацию. Подробнее - в материале РБК-Украина.