Больше всего боев - в районе Покровска: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Российские оккупанты не прекращают попыток продвижения на фронте. Больше всего боестолкновений сегодня, 28 октября, фиксируют в районе Покровска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
По данным Генштаба, с начала суток было зафиксировано 76 боестолкновений вдоль всей линии фронта.
Оккупанты обстреливают населенные пункты, которые находятся вблизи границы с РФ. В частности, они ударили артиллерией по Белой Березе, Ястребщине, Кучеровке Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес 8 авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и совершил 79 обстрелов, в том числе три - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении одну атаку отбили украинские воины в районе населенного пункта Каменка.
На Купянском направлении солдаты РФ четыре раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Шийковки. Один бой до сих пор продолжается.
На Лиманском направлении сегодня агрессор семь раз атаковал в районах ряда населенных пунктов. Сейчас продолжается пять боестолкновений.
На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении сегодня захватчик 10 раз пытался идти вперед в районах четырех населенных пунктов.
На Покровском направлении враг 23 раза атаковал позиции украинских защитников в районах Покровска и еще ряда населенных пунктов. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении наши защитники отражали атаки врага: тринадцать из шестнадцати наступательных действий врага отражены, еще три боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили шесть попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Новониколаевки и Луговского. Авиация противника нанесла несколько ударов.
На Ореховском направлении захватчики семь раз пытались продвинуться в районе четырех населенных пунктов. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Орехов подвергся авиаудару врага.
На Приднепровском направлении противник осуществил две безрезультатные попытки наступления, понес потери.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время Добропольской контрнаступательной операции украинским защитникам удалось взять в плен около 2200 российских солдат.