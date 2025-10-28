Больше всего боев - в районе Покровска: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

По данным Генштаба, с начала суток было зафиксировано 76 боестолкновений вдоль всей линии фронта.

Оккупанты обстреливают населенные пункты, которые находятся вблизи границы с РФ. В частности, они ударили артиллерией по Белой Березе, Ястребщине, Кучеровке Сумской области.

Ситуация на отдельных направлениях:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес 8 авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и совершил 79 обстрелов, в том числе три - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении одну атаку отбили украинские воины в районе населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении солдаты РФ четыре раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Шийковки. Один бой до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении сегодня агрессор семь раз атаковал в районах ряда населенных пунктов. Сейчас продолжается пять боестолкновений.

На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении сегодня захватчик 10 раз пытался идти вперед в районах четырех населенных пунктов.

На Покровском направлении враг 23 раза атаковал позиции украинских защитников в районах Покровска и еще ряда населенных пунктов. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении наши защитники отражали атаки врага: тринадцать из шестнадцати наступательных действий врага отражены, еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили шесть попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Новониколаевки и Луговского. Авиация противника нанесла несколько ударов.

На Ореховском направлении захватчики семь раз пытались продвинуться в районе четырех населенных пунктов. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Орехов подвергся авиаудару врага.

На Приднепровском направлении противник осуществил две безрезультатные попытки наступления, понес потери.