Больше всего боев - на Кураховском и Покровском направлениях: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток, 25 ноября, произошло 116 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов в Сумской области пострадали, в частности, общины населенных пунктов Беловоды, Басовка, Новенькое, Миропольское, Журавка, Рожковичи, Волфин и Уланово. Степок пострадал от ударов российской авиации.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Кудеевки и Казачьей Лопани. Еще ведутся три боестолкновения. Также враг нанес авиаудару КАБом по Питомнику.

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты 13 раз проводили наступательные действия возле Новомлынска, Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Зеленого Роща. Одно боестолкновение продолжается. Противник активно применяет авиацию, сбросил авиабомбы в районах населенных пунктов Большой Бурлык, Купянск, Кругляковка и Богуславка.

На Лиманском направлении противник четыре раза атаковал у Грековки и Торского. Один бой продолжается. Наносил авиационный удар по Ивановке.

На Краматорском направлении враг трижды пытался продвинуться в районе Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты четырежды пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецкого и Дачного. В настоящее время продолжаются два боя.

На Покровском направлении противник совершил 29 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григоровка, Петровка, Даченское, Пушкино и Пустынка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отразили 20 атак, еще ведутся девять боев.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 27 раз возле Солнцевки, Берестков, Курахово, Успеновки, Елизаветовки и Ганновки. 23 попытки оккупантов продвинуться вперед уже отражены. Бои продолжаются – горячее на данный момент возле Курахово. Авиация противника нанесла удар по Дачному.

На Времивском направлении противник девять раз шел на штурм позиций наших защитников вблизи Ровно, Новодаровки и Сухих Ялов. Два боестолкновения продолжается, также под удары авиации врага попала Великая Новоселка.

На Ореховском направлении враг дважды пытался штурмовать наши позиции в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили две вражеские атаки, противник нанес авиаудара НАРами по Ольговке.

"В Курской области Силы обороны отразили десять атак врага, еще восемь боестолкновений продолжаются, за сегодня противник нанес четыре авиаудара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб по своей территории", - добавили в Генштабе.