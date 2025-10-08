"Самая большая опасность": Фицо пугает ЕС из-за запрета на российское ядерное топливо

Выступая на Европейском форуме по ядерной энергии, Фицо раскритиковал план Еврокомиссии REPowerEU, который предусматривает постепенный отказ от российских энергоресурсов после вторжения РФ в Украину и энергетического кризиса 2022 года.

"Это будет самая большая опасность для Европы и ее энергетической безопасности", - заявил словацкий премьер, добавив, что его страна "никогда не согласится" на такое решение.

Он также сообщил, что Словакия в сентябре подписала соглашение с США о строительстве нового ядерного реактора мощностью 1000 мегаватт на АЭС "Ясловске Богунице".

По словам Фицо, этот шаг станет "важным не только для Словакии, но и для всей Центральной Европы".

Фицо, который поддерживает тесные связи с Москвой, неоднократно выступал против попыток ЕС уменьшить зависимость от российской энергии.

Он назвал план REPowerEU "неудачным документом" и "полной чушью", подчеркнув, что Европа "стреляет себе в ногу", когда отказывается от российского газа и нефти.

Словакия, Болгария, Чехия, Финляндия и Венгрия до сих пор зависят от российского ядерного топлива для своих реакторов. Европейская комиссия готовит законопроект, который обяжет страны ЕС постепенно отказаться от этого импорта.

Роберт Фицо, известный своими пророссийскими позициями, вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном выступает против сокращения энергетической зависимости от Москвы.

В то же время окончательное решение по REPowerEU будет приниматься на уровне ЕС, и Словакия не сможет его самостоятельно заблокировать.