Масштабная катастрофа. Херсонскую область затапливает из-за подрыва ГЭС: фото и видео

Каховская ГЭС под водой

Как сообщают очевидцы с места событий, в результате подрыва окупантов Каховская ГЭС полностью ушла под воду. В сети обнародованы кадры, как вода накрывает станцию.

Отметим, что сама Каховская ГЭС, по данным Укргидроэнерго, не подлежит восстановлению. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Масштабы разрушений можно увидеть на видео и фото ниже.

Херсон

В Херсоне частично подтоплен микрорайон Корабел. Из-за чего он был обесточен в целях безопасности, также микрорайон будет отключен от газоснабжения.

В сети распространяют последствия подтопления в городе, где уже достала вода и к микрорайонам Гидропарк и Нефтогавань. На Острове продолжается эвакуация из трех пунктов сбора.

Тем временем на набережную "Арестанка" в Херсоне - стремительно прибывает вода.

Также местные жители в Херсоне сообщают, что по их улицам уже разгуливают бобры.



Правый берег Херсонщины

Отметим, что кроме подтоплений в Херсоне вода прибыла в ряд правобережных населенных пунктов. Известно, что полностью или частично затоплены следующие населенные пункты:

Тягинка,

Львов,

Отрядокаменка,

Ивановка,

Никольское,

Токаровка,

Понятиевка,

Белозерка.

Из этих населенных пунктов местные власти объявили об эвакуации. При этом спасателям сложно добраться до некоторых НП на правом берегу Херсонской области, поскольку там сильно размыло дороги.

В настоящее время продолжается эвакуация населения автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города.

Также УЗ назначила эвакуационный поезд, который в 12:00 отправляется из Херсона в Николаев.

По состоянию на 11:00 эвакуировано 885 граждан Херсонской области. В зоне подтопления около 80 населенных пунктов.

Левый берег Херсонщины

Новая Каховка

Временно оккупированную Новую Каховку также накрыло водой, которая добралась до центра города. Как ранее заявляли в Херсонской ОВА, жителям оккупированных территорий Украина не может помочь с эвакуацией, поэтому призывает граждан самостоятельно добраться до безопасных мест.

В сети публикуют кадры подтопленного дома культуры, возле него плавают лебеди.

Также из-за разрушения Каховской ГЭС в Новой Каховке затопило зоопарк. По неподтвержденной информации, часть животных погибла. В сети также показали видео с места происшествия.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии СМИ рассказывал, что по состоянию на 6:30 утра в городе был подтоплен зоопарк "Сказочная дубрава", летний театр, лодочная станция, яхт-клуб и детская площадка. В городе наблюдаются перебои с интернетом, из-за чего оперативно получить информацию оттуда сложно.

Предыстория

Напомним, что ночью, 6 июня, путинская армия подорвала

дамбу Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри, ГЭС полностью разрушена - станция восстановлению не подлежит.

Известно, что около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области оказались в критической зоне. В настоящее время идет эвакуация людей из потенциальных зон затопления.

Между тем, в "Энергоатоме" предупредили, что подрыв ГЭС является угрозой для Запорожской АЭС, а правоохранители уже начали расследование по статье экоцид.

Эксперты же уверяют - этот террористический акт никак не повлияет на будущие контрнаступательные действия ВСУ, а вот оккупанты вместо этого получат в результате своих действий подтопленные позиции.

Все подробности по подрыву Каховской ГЭС и последствий - в материале РБК-Украина по ссылке.

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