ua en ru
Пн, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Крупнейшая авиакомпания Израиля на три месяца отменила рейсы в Россию

Понедельник 30 декабря 2024 12:23
UA EN RU
Крупнейшая авиакомпания Израиля на три месяца отменила рейсы в Россию Иллюстративное фото: авиакомпания El Al приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву до конца марта 2025 года (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Израильская авиакомпания El Al приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву до конца марта 2025 года. Такое решение принято после оценки ситуации и аварии самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"После проведения всесторонней оценки ситуации El Al приостанавливает все свои рейсы по маршруту Тель-Авив - Москва до конца зимнего расписания", - цитирует издание сообщение компании.

Стоит напомнить, что первоначально, 26 декабря, авиаперевозчик приостановил полеты в Россию на неделю. Решение было принято после авиакатастрофы в Казахстане.

Авиакатастрофа в Казахстане

Утром 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL. Во время аварии на борту самолета находилось 67 человек, в авиакатастрофе погибли 38 человек.

Уже известно, что самолет направлялся из Баку в Грозный. По данным СМИ, в Грозном, где до этого сбивали дроны, могли подбить самолет, поэтому он не смог сесть. В результате Embraer 190 упал в районе города Актау. Как пишет издание Euronews, в Азербайджане подтвердили, что причиной авиакатастрофы была российская ракета.

Однако Россия до сих пор не признает, что сбила самолет с пассажирами, и пытается избежать ответственности.

Подробнее об авиакатастрофе - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиакатастрофа Российская Федерация Израиль
NEWS
Сибига раскрыл детали визита в Дамаск
Сибига раскрыл детали визита в Дамаск
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта