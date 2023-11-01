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Швейцария продлила статус временной защиты для украинских беженцев

Среда 01 ноября 2023 15:01
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Швейцария продлила статус временной защиты для украинских беженцев Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Швейцарии приняло решение не отменять временную защиту для украинцев. Она была продлена до 4 марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

"Длительная стабилизация ситуации в Украине не предвидится. Таким образом, статус защиты S для тех, кто ищет защиты из Украины, не будет отменен ранее 4 марта 2025 года", - отмечает пресс-служба.

В частности страна установила цель по интеграции в рынок труда с целью трудоустройства с действующих 20% до 40% людей со статусом защиты, которые способны работать до конца следующего года.

По состоянию на октябрь текущего года, статус защиты в Швейцарии имеют около 66 тысяч украинцев.

"Защитный статус S действует до тех пор, пока его не отменит Федеральный совет. Предпосылкой для отмены является устойчивая стабилизация ситуации в Украине", - добавляет пресс-служба.

Помощь от Швейцарии

Швейцария является одной из стран, которая поддержала Украину в начале полномасштабного вторжения террористов. Кроме поддержки введения санкций ЕС против России, Берн обещал предоставить нашей стране специальную дистанционно управляемую машину и провести обучение для специалистов.

В частности Швейцария заявляла намерение выделить Украине 1,7 млрд долларов до 2028 года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Швейцарии правительство недавно обнародовало предыдущую стратегию по возвращению украинских беженцев домой.

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