В Швейцарии готовят важные изменения для трудоустройства украинцев: детали

В Швейцарии готовятся упростить трудоустройство украинских беженцев. Планируется отменить обязательное разрешение на работу, которое выдает местная власть.

Устранение бюрократических препятствий должно увеличить долю трудоустроенных украинцев вдвое, сообщает РБК-Украина со ссылкой на swissinfo.ch.

Сейчас в Швейцарии работает 20% украинцев со статусом S. Одно из препятствий к выходу на рынок труда большего количества беженцев состоит в том, что каждый должен получать разрешение на работу. Кантональная власть проверяет, как в трудовом договоре указана зарплата, не занижена ли она. В большинстве случаев местные власти одобряют трудовые соглашения – например, в Цюрихе разрешение получают 90% договоров.

Поэтому часть политиков считают, что процедуру получения разрешения на работу для украинцев с видом на жительство категории S следует отменить.

"Украинцы от этого только выиграют, потому что именно необходимость ходить по инстанциям отталкивает многих от активного поиска работы. Кроме того, в такой ситуации работодатели станут в целом более привлекательными для беженцев, да и у властей будет меньше работы", – пояснила депутат федерального парламента Корина Гредиг.

Когда разрешение отменят, украинцам нужно будет просто уведомлять власти о факте своего трудоустройства.

Федеральный совет намерен в течение 2024 года удвоить долю украинских беженцев, имеющих постоянную работу – до 40%. Цель власти также состоит в том, чтобы беженцы в меньшей степени загружали систему социального обеспечения.

Отмечается, что окончательное решение Национального совета (большая палата парламента Швейцарии) может принять через несколько недель.

Напомним, мы писали, что Швейцария продлила статус временной защиты для украинских беженцев. Статус S будет действовать до 4 марта 2025 года.

Также мы рассказывали, какие изменения для украинских беженцев готовят в Европе. В Швейцарии был разработан план по возвращению украинцев домой.

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