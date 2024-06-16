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Самая смертоносная атака против ЦАХАЛ за последние месяцы: в Рафахе погибли 8 военных

Воскресенье 16 июня 2024 04:17
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Самая смертоносная атака против ЦАХАЛ за последние месяцы: в Рафахе погибли 8 военных Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Взрыв на юге Газы унес жизни восьми израильских солдат. Армия Израиля назвала это самым смертоносным нападением на израильские силы за последние месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание предполагает, что эта атака, вероятно, приведет к активизации израильских протестующих, выступающих за прекращение огня. Отмечается, что случай произошел во время всплеска возмущения в израильском обществе из-за освобождения от военной службы для ультраортодоксов.

Субботний взрыв произошел в Рафахе, южном городе, который Израиль назвал последним большим оплотом ХАМАС. В начале мая туда были введены наземные войска.

"Они знали, что им, возможно, придется пожертвовать своей жизнью, но они сделали это, чтобы мы могли жить в этой стране. Я приветствую их и обнимаю их семьи", - написал министр иностранных дел Израиля Израиль Кац в X.

Потери Израиля

Последней большой потерей ЦАХАЛа была гибель 21 военнослужащего при атаке палестинских боевиков в Газе в январе этого года.

Всего, по данным израильских военных, начиная с 7 октября, когда произошло масштабное террористическое нападение ХАМАСа на Израиль, в боях с боевиками погибли более 600 солдат.

Провал мирного плана

В мае президент Соединенных Штатов Джо Байден озвучил мирный план по прекращению войны в секторе Газа.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что понимает план как "позволяющий Израилю продолжать войну, пока не будут достигнуты все его цели, включая уничтожение военного и руководящего потенциала ХАМАС".

11 июня ХАМАС заявил, что предоставил посредникам свой ответ на предложение о прекращении огня в Секторе Газа. Ответ содержит некоторые "поправки" к соглашению.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ХАМАС предложил многочисленные изменения, некоторые из них неосуществимы. ХАМАС это отрицает, обвиняя Израиль в отклонении плана.

Президент США Джо Байден не ожидает подписания соглашения в ближайшем будущем. Предложение не было полностью одобрено ни Израилем, ни ХАМАС, заявил он.

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