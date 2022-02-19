Переговори США і НАТО: лідери заявили про готовність до дипломатії по Україні

Байден і лідери країн НАТО під час телефонної розмови висловили готовність ввести санкції проти Росії у разі продовження конфлікту. Вони пообіцяли продовжувати дипломатичні зусилля з деескалації напруженості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
У п'ятницю, 18 лютого, відбулася телефонна розмова президента США з керівниками країн НАТО про ймовірну подальшу російську агресію проти України.
Світові лідери висловили свою глибоку стурбованість нарощуванням російських сил, а так само підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Вони пообіцяли продовжувати дипломатичні зусилля з деескалації конфлікту.
Так само обговорювалася готовність ввести швидкі економічні санкції, якщо Росія вирішить продовжити конфлікт.
У телефонній розмові взяли участь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської Ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
Нагадаємо, що Байден вже виступав із заявою щодо ситуації навколо України.
Раніше повідомлялося що НАТО вже підвищило рівень готовності своїх військ, таким чином альянс готовий до будь-яких можливих ситуацій.