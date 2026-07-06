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У Навроцкого назвали рассекречивание объема помощи Украине ошибкой

13:09 06.07.2026 Пн
2 мин
Почему в Польше не хотят раскрывать данные о помощи Киеву?
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (GettyImages)

В канцелярии польского президента Кароля Навроцкого считают неправильным решение правительства о рассекречивании данных о помощи, которую Польша предоставила Украине после начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя президента Польши Рафала Лескевича в эфире Polsat News.

По его словам, информация о предоставленной Украине помощи от Польши не должна становиться публичной.

"Это неправильное решение. Это непубличная информация, ее не следует обнародовать... Минобороны, господин министр Косиняк-Камиш, а на самом деле господин премьер-министр Дональд Туск, видя, что происходит в коалиции, видя очередные скандалы, которые разоблачают журналисты, решили воспользоваться моментом и попытаться отвлекающей темой, связанной с пожертвованиями для Украины?" - сказал спикер.

Почему Лескевич считает это попыткой отвлечь внимание

По его словам, этот вопрос возник лишь для того, чтобы в течение нескольких последующих дней вся общественность обсуждала объемы помощи, предоставленной Польшей Украине с начала войны в 2022 году.

"Итак, это тактика отвлечения внимания, но действия, о которых объявил вице-премьер-министр Косиняк-Камыш, крайне безответственны", - убежден Лескевич.

Спикер отметил, что достаточно пересмотреть заявления, с которыми украинцы выступили всего два месяца назад.

"Ведь они благодарили нас за передачу этих ракет для систем Patriot", - подчеркнул он.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поручил рассекретить военную помощь, которую Польша предоставила Украине после начала полномасштабного вторжения России.

Решение раздалось на фоне скандала вокруг ракет-перехватчиков для систем Patriot.

В частности, вицеспикер Сейма Польши и лидер "Конфедерации" Кшиштоф Босак заявил, что весной правительство тайно от Сейма передало Украине дорогие ракеты-перехватчики для системы Patriot.

По его словам, эти ракеты единственные на вооружении польской армии, которые могут противодействовать российским ракетам "Искандер".

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