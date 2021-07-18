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У Баварії через повені та зсуви оголошено режим НС

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Баварія, Неділя 18 липня 2021 03:21
У Баварії через повені та зсуви оголошено режим НС Фото: у Баварії через повені та зсуви оголосили режим НС (twitter.com/ConsentCritical)
Автор: РБК-Україна

У Баварії через повені та зсуви оголошено режим НС. Місцеві рятувальники у зв'язку з ударом стихії дуже перевантажені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання APA.

За даними метеорологів, в ніч на 18 липня продовжиться підйом рівня води в річках Берхтесгаденер Ахе, Траун і Тіролер Ахен. В даний час тільки в Берхтесгаденер Ахе вода піднялася на 1,5 метра вище, ніж раніше прогнозували фахівці.

Сильні зливи спостерігаються і у федеральній німецькій землі Саксонія. У районі Саксонська Швейцарія за добу випало 100 літрів опадів на квадратний метр. Очікуються сильні повені.

Нагадаємо, що в результаті повені в Німеччині кількість жертв продовжує зростати.

Раніше у Німеччині заявили, що через повінь більше тисячі людей зникли безвісти.

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