У Баварії через повені та зсуви оголошено режим НС
Фото: у Баварії через повені та зсуви оголосили режим НС (twitter.com/ConsentCritical)
У Баварії через повені та зсуви оголошено режим НС. Місцеві рятувальники у зв'язку з ударом стихії дуже перевантажені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання APA.
За даними метеорологів, в ніч на 18 липня продовжиться підйом рівня води в річках Берхтесгаденер Ахе, Траун і Тіролер Ахен. В даний час тільки в Берхтесгаденер Ахе вода піднялася на 1,5 метра вище, ніж раніше прогнозували фахівці.
Сильні зливи спостерігаються і у федеральній німецькій землі Саксонія. У районі Саксонська Швейцарія за добу випало 100 літрів опадів на квадратний метр. Очікуються сильні повені.