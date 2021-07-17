Зеленський висловив співчуття сім’ям жертв повеней у Західній Європі
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих у результаті повеней у Західній Європі. Він наголосив, що Україна в цей складний час залишається поряд зі своїми європейськими друзями та партнерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
"Співчуваю рідним жертв жахливих повеней у країнах Західної Європи, які забрали життя понад 150 людей. Сподіваюсь, що наслідки цієї катастрофи будуть ліквідовані якомога швидше, а всі постраждалі отримають необхідну допомогу", - зазначив Зеленський.
Зокрема, глава держави висловив сподівання, що наслідки катастрофи будуть оперативно ліквідовані.
Нагадаємо, через повені Німеччина оголосила режим військової катастрофи. Це означає, що військові можуть направляти військову техніку для боротьби з наслідками повеней.
Додамо, що від повеней також постраждала і Бельгія, там 20 липня оголосили днем національної жалоби через велику кількість жертв.