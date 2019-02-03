Через повінь в Австралії евакуювали декілька тисяч осіб

В разі продовження злив повінь може затопити ще 20 тис. будинків

На северо-востоке Австралии из-за наводнения, которое бразовалось в результате сильных дождей, эвакуировали несколько тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, из-за сильных ливней в северо-восточных регионах Австралии уровень воды поднялся больше чем на 2 метра, в результате чего произошло подтопление домов. Тысячи жителей были эвакуированы.

По словам директора Бюро метеорологии Австралии Брюса Анна, если дожди не прекратятся, то под водой окажутся еще более 20 тысяч домов.

Отмечается, что для остановки наводнения военнослужащие доставляют в пострадавшие регионы десятки тысяч мешков с песком для сооружения плотин.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате наводнений в различных регионах Саудовской Аравии, которые образовались из-за сильных дождей, погибли по меньшей мере 12 человек. Проливные дожди продолжаются в разных регионах Саудовской Аравии с 27 января.

Также РБК-Украина писало, что жертвами наводнения на индонезийском острове Сулавеси стали 68 человек. Минимум 6,7 тысяч человек из 14 пострадавших районов были эвакуированы.

Напомним, в мире в течение 2018 года из-за природных катаклизмов погибли 10 тыс. 733 человек и пострадали 61,7 млн людей.