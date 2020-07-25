ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Південну Корею накрив ураган, загинули вже п'ять людей

Субота 25 липня 2020 13:18
Південну Корею накрив ураган, загинули вже п'ять людей
Фото: наводнение (twitter.com)
Автор: Андрій Козловський

Без світла залишилися понад 1 100 будинків у столичній провінції Кьонгідо

У Південній Кореї повідомили про п'ятьох загиблих та чотирьох постраждалих внаслідок потужного урагану. Рятувальники вже встигли евакуювати понад 200 людей.

Про це повідомляє Yonhap.

Як повідомляється, внаслідок негоди найбільше постраждали міста Пусан і Ульсан, де за годину випало понад 80 мм опадів. Через це там спостерігаються численні підтоплення та зсуви. Відомо, що три людини загинули у своїх автівках, коли вода затопила підземний автомобільний тунель у Пусані.

Крім того, без світла залишилися понад 1 100 будинків у столичній провінції Кьонгідо.

Наразі штормовий вітер і сильні дощі тривають і в східних регіонах країни, включаючи провінції Канвондо і Кенсан-Пукто, де на годину випадає до 50 мм опадів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь зачепила понад 1,45 млн людей, шість з яких загинули.

Крім того, на східну Індію та Бангладеш обрушився тропічний циклон "Амфан", зруйнувавши тисячі будівель; загинули щонайменше 20 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ураган
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся