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Повінь в Нью-Йорку стала першою в історії. Відомо про 8 загиблих

Автор: РБК-Україна

Ураган "Іда" став причиною першої в історії повені в Нью-Йорку (США). На даний момент відомо про не менше восьми загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що ураган приніс рекордні опади в середню частину Атлантичного океану і на північний схід США. Зокрема, перша в історії повінь сталася в Нью-Йорку, а в Центральному парку зафіксували найвологішу годину за весь час спостережень (з 20:51 до 21:51) за місцевим часом.

Також повідомляється, що поліція Нью-Йорка зафіксувала сім загиблих у місті, ще одна особа померла через повінь у передмісті Нью-Джерсі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в штаті Міссісіпі в результаті урагану "Іда" загинули щонайменше дві людини. Ще десять людей отримали поранення.

У штаті Луїзіана ураган також призвів до летальних випадків.

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Нью-Йорк