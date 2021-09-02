Повінь в Нью-Йорку стала першою в історії. Відомо про 8 загиблих

Ураган "Іда" став причиною першої в історії повені в Нью-Йорку (США). На даний момент відомо про не менше восьми загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Повідомляється, що ураган приніс рекордні опади в середню частину Атлантичного океану і на північний схід США. Зокрема, перша в історії повінь сталася в Нью-Йорку, а в Центральному парку зафіксували найвологішу годину за весь час спостережень (з 20:51 до 21:51) за місцевим часом.

Також повідомляється, що поліція Нью-Йорка зафіксувала сім загиблих у місті, ще одна особа померла через повінь у передмісті Нью-Джерсі.