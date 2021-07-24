Повінь у Німеччині: знову почалися дощі, можлива евакуація
В районі повені в Німеччині знову почалися проливні дощі. На заході країни готуються до можливої евакуації населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Повідомляється, що через кілька днів після руйнівних повеней на заході Німеччини в районах катастрофи знову почалися проливні дощі. Як заявила глава штабу по боротьбі з катастрофою Бегона Херман в регіоні Бад-Нойенар - Арвайлер, в неділю погодні умови можуть погіршитися.
У зв'язку з цим населенню найбільш постраждалих населених пунктів буде запропонована евакуація. Жителі Шульди, Інзула, Дюмпельфельда і Бад-Нойенара зможуть скористатися автобусами-шатлами.
Також повідомляється, що очікуються не такі сильні опади, як минулого тижня, але ситуація ускладнюється проблемами з каналізаційною системою.
Крім того, стало відомо, що станом на 24 липня кількість жертв руйнівної повені збільшилася до 179 осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через повінь 30 тисяч німців досі залишаються без питної води та електрики.
Також стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX надасть безкоштовний доступ до Інтернету Starlink найбільш постраждалим від повені районам Німеччини.