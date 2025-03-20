Пытался похитить дроновые технологии. СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала вблизи Одессы российского шпиона из Приднестровья, который планировал похитить дроновые технологии Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Подробности дела
Для выполнения вражеского задания, фигурант прибыл в Одесскую область из Приднестровья и должен был завербовать бойца Сил обороны, который работает с дронами. После установления "контакта" агент планировал получить от него техническую документацию на новейшие ударные и разведывательные украинские БпЛА.
Во время спецоперации шпион докладывал своему куратору - "заместителю министра обороны Приднестровья", который сотрудничает с российским Главным разведывательным управлением.
Фото: СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья (t.me/SBUkr)
"Служба безопасности разоблачила агента сразу, когда он прибыл в наше государство под видом предпринимателя, который якобы импортирует украинскую продовольственную продукцию. В дальнейшем СБУ документировала каждый шаг злоумышленника, что позволило задержать его "на горячем", когда он пытался получить флеш-носитель с секретной информацией в сфере БпЛА", - добавляет СБУ.
Согласно материалам дела, фигурант планировал вывезти все данные в так называемое Приднестровье, чтобы наладить там собственное производство боевых дронов для Российской Федерации.
Во время задержания у фигуранта также были обнаружены два пистолета, которые были направлены на экспертизу.
Что грозит
Агенту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114 (шпионаж) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).
Ему грозит 15 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала вражеского агента, который пытался взорвать полицейских, которые должны были прибыть по "липовому" вызову.
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