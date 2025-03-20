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Пытался похитить дроновые технологии. СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья

Четверг 20 марта 2025 10:31
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Пытался похитить дроновые технологии. СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья Фото: СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала вблизи Одессы российского шпиона из Приднестровья, который планировал похитить дроновые технологии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Подробности дела

Для выполнения вражеского задания, фигурант прибыл в Одесскую область из Приднестровья и должен был завербовать бойца Сил обороны, который работает с дронами. После установления "контакта" агент планировал получить от него техническую документацию на новейшие ударные и разведывательные украинские БпЛА.

Во время спецоперации шпион докладывал своему куратору - "заместителю министра обороны Приднестровья", который сотрудничает с российским Главным разведывательным управлением.

Пытался похитить дроновые технологии. СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья

Фото: СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья (t.me/SBUkr)

"Служба безопасности разоблачила агента сразу, когда он прибыл в наше государство под видом предпринимателя, который якобы импортирует украинскую продовольственную продукцию. В дальнейшем СБУ документировала каждый шаг злоумышленника, что позволило задержать его "на горячем", когда он пытался получить флеш-носитель с секретной информацией в сфере БпЛА", - добавляет СБУ.

Согласно материалам дела, фигурант планировал вывезти все данные в так называемое Приднестровье, чтобы наладить там собственное производство боевых дронов для Российской Федерации.

Во время задержания у фигуранта также были обнаружены два пистолета, которые были направлены на экспертизу.

Что грозит

Агенту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114 (шпионаж) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала вражеского агента, который пытался взорвать полицейских, которые должны были прибыть по "липовому" вызову.

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