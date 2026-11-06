Наводит "Искандеры": ВСУ уничтожили редкий российский дрон "Скат-450М" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook NAUDI.

"Операторы 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" уничтожили российский разведывательный беспилотник самолетного типа "Скат-450М" с помощью универсального перехватчика "Генерал Черешня BULLET", - говорится в сообщении.

"Скат-450М" - это редкий российский беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения глубокой аэроразведки, наблюдения и корректировки огня. По имеющейся информации, он также используется для наведения оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

По оценкам ВСУ, за время полномасштабной войны было сбито всего от 10 до 20 таких беспилотников. Это делает уничтожение "Скат-450М" важным результатом противодействия российским разведывательным возможностям.

Напомним, ранее министр обороны Украины Евгений Хмара на заседании Совета ЕС по иностранным делам призвал профинансировать перехватчики для реактивных "шахедов".

По его словам, средства нужны уже этой осенью, чтобы производители успели закупить комплектующие и изготовить дроны.