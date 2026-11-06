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Наводить "Іскандери": ЗСУ знищили рідкісний російський дрон "Скат-450М" (відео)

16:22 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Наводить "Іскандери": ЗСУ знищили рідкісний російський дрон "Скат-450М" (відео) Фото: ЗСУ знищили рідкісний російський дрон "Скат-450М" (Ростех)
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Українські військові за допомогою дрона-перехоплювача знищили рідкісний російський дрон-розвідник, який допомагає наводити балістичні ракети типу "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook NAUDI.

"Оператори 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" знищили російський розвідувальний безпілотник літакового типу "Скат-450М" за допомогою універсального перехоплювача "Генерал Черешня BULLET", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Скат-450М" - це рідкісний російський безпілотний літальний апарат, призначений для ведення глибокої аеророзвідки, спостереження та коригування вогню. За наявною інформацією, його також використовують для наведення оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

За оцінками ЗСУ, за час повномасштабної війни було збито лише від 10 до 20 таких безпілотників. Це робить знищення "Скат-450М" важливим результатом протидії російським розвідувальним спроможностям.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Євгеній Хмара на засіданні Ради ЄС із закордонних справ закликав профінансувати перехоплювачі для реактивних "шахедів".

За його словами, кошти потрібні вже цієї осені, щоб виробники встигли закупити комплектуючі та виготовити дрони.

Тим часом оператори Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України вперше збили реактивну "Герань-4" дроном-перехоплювачем "Генерал Черешня Bullet".

За даними ГУР, ця "Герань" має турбореактивний двигун і здатна розвивати швидкість до 500 км/год.

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