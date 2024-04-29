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Наводили удары "Градами" по Сумской области: правоохранители задержали супругов-агетнов РФ

Фото: СБУ задержала супругов-агентов РФ в Сумской области (facebook.com/SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали супругов-агентов РФ, которые наводили российские "Грады" на приграничные территории Сумской области. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Тк контрразведка Службы безопасности задержала "на горячем" супругов-агентов российской разведки, готовивших удары по подразделениям ВСУ, обороняющим северо-восточные рубежи Украины.

"По имеющимся данным, для обстрела оккупанты планировали применить различные виды вооружения, включая реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

Супруги-агенты для корректировки атак РФ должны были выявлять местоположение украинских войск и передать их координаты захватчикам. Однако осуществить задуманное им так и не удалось.

В СБУ вовремя узнали планы обоих злоумышленников и задержали их, когда те проводили доразведку вблизи потенциальной цели.

Безработные супруги-предатели

Отмечается, что супруги оказались безработными местными жителями и дистанционно работали на российскую спецслужбу из-за анонимного чата в мессенджере.

"Для выполнения вражеской задачи предатели на собственном автомобиле объезжали пограничные границы, где отслеживали позиции Сил обороны", - говорится в сообщении.

Во время обыска у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для обозначения геолокаций ВСУ на Google-картах.

Им сообщили о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Фото: задержание и доказательства сотрудничества супругов из Сумской области с РФ (t.me/SBUkr)

СБУ задерживает агентов РФ

Напомним, недавно СБУ задержала в Одессе рецидивиста, наводившего ракеты РФ на здания Службы безопасности и прокуратуры. Таким образом, он хотел отомстить за судимость.

Неделей ранее Служба безопасности Украины разоблачила агентурную группу ФСБ на правобережье Херсонской области. Среди задержанных обнаружили бывшего депутата районного совета Херсона и работницу больницы.

Также РБК-Украина писала о том, что стражи порядка разоблачили инженеров-конструкторов, которые хотели продать в России новейшие технологические разработки Украины в области топливно-энергетического комплекса.

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