Наводили ракеты в Херсон. СБУ задержала экс-депутата и его сообщницу
В результате спецоперации Служба безопасности Украины разоблачила агентурную группу ФСБ на правобережье Херсонской области. Среди задержанных бывший депутат районного совета Херсона и работница больницы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Что произошло
Во время спецоперации были разоблачены 4-е участника банды, которые корректировали ракетно-дроновые удары по Херсонской области. Двух преступников поймали "на горячем" во время выполнения вражеского задания. Среди них, как и упоминалось выше:
- бывший депутат районного совета Херсона;
- работница больницы.
"По данным следствия, по их "наводке" рашисты обстреляли местную больницу, церковь и здание Национальной полиции. Кроме того, они готовились к новым воздушным атакам на Херсонскую область", - добавляет СБУ.
Для корректировки ударов преступники под видом прогулок обходили улицы города и скрыто фиксировали места базирования Сил обороны.
Другой задачей задержанных был сбор разведывательных данных о последствиях "прилетов". Бывший депутат районного совета Херсона "обобщал" полученные сведения и передавал врагу. Резидентом агентурной группы был бывший местный знакомый экс-депутата, который во время оккупации пошел на сотрудничество с ФСБ. После освобождения территорий последний сбежал в Россию.
"В ходе расследования Служба безопасности также установила личность и задокументировала четвертого участника российской агентуры, который находится на временно оккупированной территории Украины", - пишет СБУ.
Фото: СБУ задержала экс-депутата и его сообщницу, которые приводили ракеты в Херсон (t.me/SBUkr)
Что угрожает
Всем четырем агентам России сообщено о подозрении.
Экс-депутату сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Действия его сообщницы квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.
"Двум фигурантам, которые скрываются на временно оккупированной территории Украины и в РФ, заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины", - отмечает СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также разоблачила инженеров-конструкторов, которые хотели продать в России новейшие технологические разработки Украины в области топливно-энергетического комплекса.
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