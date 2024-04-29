Наводили удари "Градами" по Сумській області: правоохоронці затримали подружжя агетнів РФ

Так, контррозвідка Служби безпеки затримала "на гарячому" подружжя-агентів російської розвідки, які готували удари по підрозділах ЗСУ, що обороняють північно-східні рубежі України.

"За наявними даними, для обстрілу окупанти планували застосувати різні види озброєння, включаючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", - йдеться в повідомленні.

Подружжя агентів для корегування атак РФ мало виявляти місце розташування українських військ та передати їх координати загарбникам. Однак, здійснити задумане їм так і не вдалось.

У СБУ вчасно довідались про плани обох зловмисників та затримали їх, коли ті проводили дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Подружжя безробітних зрадників

Зазначається, що подружжя безробітних місцевих жителів дистанційно працювало на російську спецслужбу через анонімний чат у месенджері.

"Для виконання ворожого завдання зрадники на власному автомобілі об’їжджали прикордоння, де відстежували позиції Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для позначення геолокацій ЗСУ на Google-картах.

Їм повідомили про підозру за державну зраду, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.