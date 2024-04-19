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Хотели продать России секретные разработки Украины: СБУ разоблачила инженеров-конструкторов

Пятница 19 апреля 2024 13:03
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Хотели продать России секретные разработки Украины: СБУ разоблачила инженеров-конструкторов Фото: СБУ разоблачила инженеров-конструкторов, которые хотели продать России секретные разработки Украины (t.me/SBUkr/11741)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали инженеров-конструкторов, которые хотели продать в Российской Федерации новейшие технологические разработки Украины в области топливно-энергетического комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Что случилось

В рамках спецоперации в Харьковской области была нейтрализована вражеская агентурная группа, которая планировала передать в Россию тайную документацию с местного стратегического завода.

Среди задержанных:

  • глава конструкторского бюро;
  • заместитель руководителя цеха промышленного предприятия.

Согласно данным следствия, враг интересовался схемами, чертежами, а также инструкциями по производству паровых турбин, а также комплектующих к ним.

Отмечается, что такие турбины не изготавливаются в России. Страна-террорист бесперебойно закупала их у предприятия. В то же время имеющиеся в России агрегаты уже исчерпали ресурс и нуждались в замене или капитальном ремонте.

"Поэтому научно-технические достижения нашего государства нужны были агрессору для обеспечения непрерывной работы паровых установок на объектах "Росатома". Также - для модернизации российских ТЭС и ГЭС, чтобы продолжить бесперебойные поставки электричества, в том числе на заводы военно-промышленного комплекса России", - добавляет СБУ.

Руководителем агентурной группы разведки России был житель Харькова. Согласно указанию оккупантов их приспешники должны были похитить "нужные" документы, оцифровать и передать в Россию.

"Кроме того, у организатора агентурной группы обнаружено более 5 млн в гривневом эквиваленте, которые он предположительно получил за сотрудничество с агрессором", - пишет СБУ.

Фото: СБУ разоблачила инженеров-конструкторов, которые хотели продать России секретные разработки Украины (t.me/SBUkr/11741)

Что угрожает

Задержанным объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине, по состоянию на середину апреля, с начала 2024 года, было разоблачено более 10 агентурных сетей.

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