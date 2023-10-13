"Наводила" ракеты на Кировоградскую область: предательницу приговорили к пожизненному заключению
Суд приговорил к пожизненному заключению российскую агентку, которая "сливала" оккупантам локации военной и критической инфраструктуры в Кировоградской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что по координатам предательницы россияне совершали неоднократные ракетные удары по территории Кировоградской области. Среди основных целей оккупантов были предприятия Укроборонпрома и нефтеперерабатывающей отрасли.
Правоохранители задержали злоумышленницу в марте этого года "на горячем" во время фотографирования одного из местных заводов.
По данным следствия, осужденная - жительница Александрийского района, которую ФСБ дистанционно завербовала после начала полномасштабной войны.
Для сбора разведданных женщина объезжала территорию области и скрыто фиксировала локации украинских объектов с привязкой к местности.
Полученные данные она пересылала в виде текстовых сообщений через мессенджер своему "связному". Им оказался ее знакомый - боевик оккупационных группировок РФ, который воюет на восточном фронте. После этого он "отчитывался" своему российскому куратору из ФСБ.
Во время обысков у задержанной изъяли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с оккупантами.
На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) и назначил ей высшую меру наказания - пожизненное лишение свободы.
Напомним, недавно в Одессе задержали информатора российского ГРУ, который устроился в международный благотворительный фонд, чтобы шпионить за защитниками города.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.