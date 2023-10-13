"Наводила" ракеты на Кировоградскую область: предательницу приговорили к пожизненному заключению

Суд приговорил к пожизненному заключению российскую агентку, которая "сливала" оккупантам локации военной и критической инфраструктуры в Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Сообщается, что по координатам предательницы россияне совершали неоднократные ракетные удары по территории Кировоградской области. Среди основных целей оккупантов были предприятия Укроборонпрома и нефтеперерабатывающей отрасли.

Правоохранители задержали злоумышленницу в марте этого года "на горячем" во время фотографирования одного из местных заводов.

По данным следствия, осужденная - жительница Александрийского района, которую ФСБ дистанционно завербовала после начала полномасштабной войны.

Для сбора разведданных женщина объезжала территорию области и скрыто фиксировала локации украинских объектов с привязкой к местности.

Полученные данные она пересылала в виде текстовых сообщений через мессенджер своему "связному". Им оказался ее знакомый - боевик оккупационных группировок РФ, который воюет на восточном фронте. После этого он "отчитывался" своему российскому куратору из ФСБ.

Во время обысков у задержанной изъяли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с оккупантами.

На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) и назначил ей высшую меру наказания - пожизненное лишение свободы.