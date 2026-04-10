"Даже с нашей помощью не смогли". У Путина допускают проигрыш Орбана на выборах, - СМИ

В Кремле допускают поражение партии действующего премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах. РФ готовит почву, чтобы обвинить в возможном фиаско саму венгерскую команду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
По информации издания Meduza, власти РФ предполагают, что партия "Фидес" проиграет выборы, которые запланированы на 12 апреля.
Источники, близкие к администрации российского диктатора Владимира Путина, отмечают, что ранее в Москве надеялись на победу Орбана благодаря усилиям политтехнологов, однако сейчас в Кремле настроены скептически.
"Надежды на то, что Орбан и его технологи смогут переломить ситуацию и выиграть выборы по партспискам сначала были. Сейчас в Кремле предполагают, что и этого не будет", - цитирует издание своего собеседника.
По данным медиа, в случае проигрыша подконтрольные Кремлю СМИ будут подавать это как "цветную революцию", организованную Евросоюзом.
В то же время лично для Путина виновным выставят самого Орбана.
"Даже при нашей поддержке они ничего не смогли", - уже звучат тезисы в Кремле.
Ранее западные СМИ, в частности Financial Times и The Washington Post, сообщали о попытках России помочь "Фидес".
План предусматривал продвижение образа Орбана как "сильного лидера" и информационные атаки на его главного оппонента - Петера Мадьяра и его партию "Тиса".
В Кремле отрицают официальное управление кампанией, однако подтверждают "содействие" в социальных сетях.
В поддержку Виктора Орбана публично выступили президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.
Несмотря на это, последние опросы свидетельствуют, что "Фидес" уступает по популярности партии "Тиса", хотя значительная часть избирателей еще не определилась с выбором.
Напомним, недавно в Европарламенте заявили о серьезных угрозах честности выборов в Венгрии из-за массированного вмешательства РФ и государственного давления на оппозицию. Европейские депутаты назвали предвыборную кампанию в стране "грязной".
Также сообщалось, что правительство Орбана подписало с Россией тайный "московский протокол". Этот план из 12 пунктов предусматривает существенное расширение экономических и энергетических связей между странами вопреки санкционной политике ЕС.
Кроме того, главный оппонент действующего премьера Петер Мадьяр заверил, что в случае победы оппозиции Венгрия изменит свой курс в отношении Кремля. Он пообещал построить прагматичные отношения, которые будут базироваться на невмешательстве во внутренние дела страны.