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Даже без Месси. МЛС обновила рекорд посещаемости на дерби Лос-Анджелеса

Фото: Новый рекорд зафиксировали на "Роуз Боуле" (facebook.com/LAFC)
Автор: Антон Федорцив

Поединок регулярного чемпионата североамериканской Major League Soccer между "Лос-Анджелесом" и "Лос-Анджелес Гэлакси" собрал наибольшее количество зрителей в истории соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pro Soccer Wire.

Дерби Города Ангелов провели в пригороде Лос-Анджелеса – Пасадине. Ареной противостояния выбрали мультиспортивный стадион "Роуз Боул".

Матч "Лос-Анджелеса" против "Гэлакси" посетили 82 110 болельщиков. Предыдущий рекорд продержался чуть больше года. Весной 2022-го на домашний поединок "Шарлотта" против тех же "галактикосов" пришли 74 479 зрителей.

Рост интереса к МЛС этим летом получил дополнительный импульс. В июне "Интер Майами" объявил о переходе семикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси. "Чапли" уже расширяют домашний стадион, но даже после реконструкции арена будет вмещать всего 22 тысячи.

Дерби Лос-Анджелеса завершилось победой "Гэлакси" (2:1). После поражения "Лос-Анджелес" опустился на 3 место Западной конференции МЛС. В свою очередь "Гэлакси" идет на предпоследней, 13-й строчке.

К слову, ранее "Интер Майами" раскрыл финансовые детали контракта с новичком Месси.

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Лос-Анджелес