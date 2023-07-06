Даже без Месси. МЛС обновила рекорд посещаемости на дерби Лос-Анджелеса

Дерби Города Ангелов провели в пригороде Лос-Анджелеса – Пасадине. Ареной противостояния выбрали мультиспортивный стадион "Роуз Боул".

Матч "Лос-Анджелеса" против "Гэлакси" посетили 82 110 болельщиков. Предыдущий рекорд продержался чуть больше года. Весной 2022-го на домашний поединок "Шарлотта" против тех же "галактикосов" пришли 74 479 зрителей.

Рост интереса к МЛС этим летом получил дополнительный импульс. В июне "Интер Майами" объявил о переходе семикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси. "Чапли" уже расширяют домашний стадион, но даже после реконструкции арена будет вмещать всего 22 тысячи.

Дерби Лос-Анджелеса завершилось победой "Гэлакси" (2:1). После поражения "Лос-Анджелес" опустился на 3 место Западной конференции МЛС. В свою очередь "Гэлакси" идет на предпоследней, 13-й строчке.