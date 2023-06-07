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Месси выбрал неожиданный новый клуб: украинец в составе, звезда "назначил" нового тренера

Новина українською →
Майами, Среда 07 июня 2023 20:38
Месси выбрал неожиданный новый клуб: украинец в составе, звезда "назначил" нового тренера Фото: Лионель Месси стал чемпионом мира в прошлом году (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Трансферной саги на все лето с переходом Лионеля Месси в новую команду не вышло. Нападающий оперативно определился с местом продолжения карьеры.

Об этом заявил биограф аргентинца Гильем Балаге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

Семикратный обладатель "Золотого мяча" присоединится к "Интеру Майами". Флоридские "цапли" якобы выиграли конкуренцию за чемпиона мира у аравийского "Аль-Хиляля" и испанской "Барселоны".

Месси решил перебраться в МЛС. Клуб Дэвида Бекхэма для подписания аргентинца заручился поддержкой боссов лиги ради подготовки более привлекательного предложения для нападающего.

В частности, он может получить долю дохода от новых подписчиков MLS Season Pass – платформы трансляций МЛС на Apple TV+. Зато Adidas, чтобы убедить Месси поехать за океан, предложил процент от роста продаж вследствие выступлений "десятки" в Штатах.

В Северную Америку аргентинский нападающий переедет в статус свободного агента. Он покинул "Пари Сен-Жермен" после двух сезонов на "Парк де Пренс". Перед французским этапом карьеры Месси отдал 17 сезонов "Барселоне".

В 2022 году в ряды "Интера Майами" перебрался защитник сборной Украины Сергей Кривцов. Вероятный новый одноклубник титулованной звезды провел 15 матчей за "цапель" во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Флоридцы, однако, находятся на дне Восточной конференции МЛС.

Для улучшения результатов "Интер Майами" назначит нового главного тренера вместо недавно уволенного Фила Невилла. Месси выбрал приоритетный вариант наставника команды – коуч сборной Мексики на ЧМ-2022 Херардо Мартино. Пути двух аргентинцев пересеклись в "Барсе" в сезоне 2013/14.

К слову, ранее Месси получил топ-конкурента в борьбе за "Золотой мяч-2023".

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